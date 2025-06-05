Gazze Hükümetinden ABD'nin Veto Kararına Sert Tepki

Gazze Hükümetinden ABD'nin Veto Kararına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki hükümet, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısını veto etmesini kınadı ve bunu ülkenin ahlaki siciline bir leke olarak değerlendirdi.

Gazze'deki hükümet, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes sağlanması için verilen karar tasarısını veto etmesini, söz konusu ülkenin "ahlaki sicilinde yeni bir leke" olarak değerlendirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması için BMGK'ye sunulan karar tasarısına karşı ABD'nin veto yetkisini kullanması, "en güçlü ifadelerle" kınandı.

ABD'nin veto ettiği tasarının "işgalci İsrail'in soykırım yapıp insani bir felakete sürüklediği Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes ile insani yardımların bölgeye engellenmeden ulaştırılmasını içerdiği" vurgulandı.

Ateşkese karşı veto yetkisinin kullanılmasının "utanç verici" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun "ABD'nin ahlaki sicilinde yeni bir leke" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu durum, ABD'nin İsrail'in öldürme makinesiyle tam bir uyum içinde olduğunu ve Filistinli sivillere, özellikle çocuklara, kadınlara, hastalara ve yaşlılara karşı işlenen savaş suçlarına doğrudan siyasi destek verdiğini açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD'li yetkililerin BMGK'de ateşkes kararı tasarısının veto edilmesini meşrulaştırmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin gerekçeleri ve bahaneleri ancak soykırımı meşrulaştırma, saldırganlığı onaylama, açlığı, yıkımı ve toplu katliamı meşrulaştırma bağlamında anlaşılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ABD vetosu devam eden soykırım suçuna doğrudan bir katkıdır." denilen açıklamada, Washington yönetiminin Gazze'de abluka altında kalan, aç bırakılan ve hedef alınan 2,3 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için yapılan "uluslararası çabaları engelleme rolünü doğruladığı" kaydedildi.

Ateşkes karar tasarısına destek veren ülkelerin övüldüğü açıklamada, Gazze'de masumların hayatını kurtarmak ve İsrail saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplum, BM ile insan hakları kuruluşlarına "ABD'nin vetosuyla işlevsiz kalan BMGK çerçevesi dışında" acil ve etkili bir şekilde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı İsraillilerin adalet karşısına çıkarılması gerektiği tekrarlanan açıklamada, "Bu adımın amacı, Gazze Şeridi'ndeki masum insanların hayatlarını kurtarmak, İsrail'in acımasız saldırganlığına derhal ve kapsamlı bir şekilde son vermek, güvenli ve yeterli insani yardım akışını sağlamak ve işgalci güçlerin sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de ateşkes sağlanması için BMGK'ye sunulan karar tasarısı, ABD'nin tek oyuyla veto edilmişti.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.