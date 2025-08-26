Gazze Hükümeti: Yardım Kamyonları Yağmalanıyor

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet, son 30 günde sadece 2 bin 654 kamyonun ulaştığını ve bunun da büyük bölümünün İsrail'in oluşturduğu kaos nedeniyle yağmalandığını belirtti.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Son 5 günde beklenen 3 bin yardım kamyonundan sadece 467'si Gazze Şeridi'ne girdi. Bu kamyonlar, İsrail işgalinin Filistin halkımızın direncini kırmayı amaçlayan açlık ve kaos politikası kapsamında yarattığı kasıtlı güvenlik boşluğu sırasında yağmalandı ve çalındı." ifadeleri kullanıldı

Son 30 günde ise beklenen 18 bir yardım kamyonundan yalnızca 2 bin 654'ünün Gazze'ye ulaşabildiği, bunların büyük bölümünün de İsrail'in oluşturduğu kaos nedeniyle yağmalandığını, ayrıca gelen miktarın, Gazze'nin gerçek ihtiyaçlarının yüzde 15'inden daha azına karşılık geldiği kaydedildi.

İsrail'in yardım girişlerini engellediğini, giren kamyonların tedarik sürecini aksattığı, sınır kapılarını kapattığı ve insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sistematik biçimde sabote ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in, çocuklar, hastalar ve açlık çekenlerin ihtiyaç duyduğu 430 temel gıda ürününün girişini yasakladığına dikkati çekildi.

Yasaklı ürünler arasında yumurta, kırmızı ve beyaz et, balık, peynir, süt ürünleri, meyve, sebze, besin takviyeleri ve özellikle hamile kadınlar ile hastalar için gerekli kuruyemişlerin bulunduğu aktarıldı.

Gazze Hükümeti, soykırım nedeniyle neredeyse tamamen çöken altyapı koşulları altında yaşayan 2,4 milyon kişinin asgari ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Açıklamada, İsrail ve müttefiklerinin "Gazze'de yaşanan insani felaketten tamamen sorumlu" olduğu vurgulanarak, Birleşmiş Milletler, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplum, özellikle gıda, bebek maması ve hayat kurtarıcı ilaçların girişini sağlamak için geçiş noktalarını açmaya ve işgalcileri sivillere karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmaya çağrıldı.

İsrail, sınırlı sayıda yardım kamyonunun girişine izin verse de bu kamyonların çoğu, Gazze Hükümeti'nin ifadesine göre, İsrail koruması altındaki çeteler tarafından yağmalandığı için kıtlık derinleşmeye devam ediyor. 2 Mart'tan bu yana tüm geçişlerin kapatılması, sınır kapılarında bekleyen yardımlara rağmen Gazze'yi ağır bir açlığa sürükledi.

Açıklamada ayrıca, ABD desteğiyle İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım suçlarını sürdürdüğü, Uluslararası Adalet Divanının tüm çağrı ve emirlerini görmezden geldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 62 bin 819 kişi hayatını kaybetti, 158 bin 629 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 117'si çocuk olmak üzere 303 Filistinli yaşamını yitirdi.