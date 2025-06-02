Gazze Hükümeti, İsrail'in Saldırısını Kınadı ve Sorumluluğu Örtbas Etmeye Çalıştığını İddia Etti

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivilleri öldürdüğü saldırının sorumluluğunu örtbas etmeye çalıştığını belirterek, sözde silahlı kişilerin kalabalığa ateş açtığı iddiasının "tamamen uydurma" olduğunu açıkladı.

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca sivili öldürmesindeki sorumluluğunun üstünü örtmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunca bir insansız hava aracıyla çekilen ve sözde silahlı kişilerin kalabalığa ateş açtığını iddia eden görüntülerin "montaj ve tamamen uydurma" olduğu ifade edildi.

Videonun zamanlamasına işaret edilen açıklamada, videonun olaydan 15 saat sonra servis edilmesinin, görüntülerin kamuoyunu yanıltmak için kurgulandığını gösterdiği belirtildi.

Videonun Refah'ta değil Han Yunus'un doğusunda çekildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, bu durumun, görüntülerin güvenilirliğini sorgulatmakla kalmayıp, İsrail'in suçu örtme çabasını da açığa çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca olay yerindeki görgü tanıkları ve sahada elde edilen bulguların, herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadığını, sivillerin doğrudan İsrail askerlerinin açtığı ateşle vurulduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

İsrail'in iddiaları dayanaksız

Görüntülerde un çuvallarının yer aldığı ancak söz konusu merkezlerin un değil, daha önce uluslararası kuruluşlardan el konulan yardımları dağıttığı belirtilen açıklamada, bu ayrıntının, videonun içeriğinin İsrail anlatısını desteklemekten çok çürüttüğüne işaret edildi.

İsrail'in, saldırıları süresince defalarca benzer şekilde manipüle edilmiş görüntüler yayımladığı hatırlatılan açıklamada, bu videoların uluslararası toplumda artık ciddiye alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, son olarak, Birleşmiş Milletlere bağlı okulların bombalanmasını "militan varlığı" bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışan İsrail'in, bu iddiasının da çocuk, kadın ve yaşlıların hayatını kaybetmesiyle çürütüldüğü aktarıldı.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere yönelik "toplu katliamlar" nedeniyle İsrail ve ABD insani yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

İnsani yardım bekleyen Filistinlilere ve Gazze sakinlerine yönelik işlenen cinayetlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğunun ABD ve İsrail'e ait olduğu ifade edilen açıklamada, "toplu katliamların bu mekanizmanın risklerini yansıttığı ve bu şekilde açlık, susuzluk ve hastalıktan bitkin düşen Filistinlilere baskı yapılmak istendiği" kaydedilmişti.

Açıklamada, "İşgal güçleri, UNRWA ile uluslararası ve Filistinli yardım kuruluşları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşların yardım dağıtımına katılmasını engelliyor." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun son olarak dün Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yıl şubatta İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında, ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

UNRWA ve Gazze'deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.