Gazze Hükümeti'nden Normalleşme İçin Tam İşbirliği Çağrısı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 2 yıl süren soykırımı sonrasında, ordunun kısmi şekilde bölgeden çekilmesinin ardından hayatın tedrici olarak normal akışına dönebilmesi için "tam işbirliği" çağrısında bulundu.

Hükümetin Medya Ofisi'nden İsrail'in Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin resmi devreye girmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in 2 yıl süren soykırımı ve ordunun kısmi şekilde bölgeden çekilmesinin ardından bölgedeki hayatın tedrici olarak normal akışına dönebilmesi için Filistinli vatandaşlardan hükümet ve insani yardım kuruluşlarıyla "tam işbirliği" yapmaları istendi.

Hükümet ve insani yardım kurumları tarafından verilen talimatlara uymak, işbirliği ve disiplinin; hizmetlerin en hızlı şekilde ulaştırılması ve hayatın kademeli ve düzenli bir şekilde normal akışına dönebilmesi için en güvenli yol olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlilere, Gazze Şeridi'nde hayatın normale dönmesi ve halkın direniş ve kararlılığının güçlendirilmesi için sahada kendilerinden beklenen görevleri üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin "soykırım, kuşatma, açlık ve kitlesel yıkımla dolu bir dönemden geçtiğine hatırlatılarak, herkesin Filistin halkının yaraları ve acılarının ne kadar derin olduğunun farkında olduğu kaydedildi.

Filistin halkının gıda, ilaç, barınma ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını güvence altına almak için tüm gücüyle çalışacağı vurgulanan açıklamada, Filistinlilerin, haklarını korumak ve İsrail işgalinin geride bıraktığı yıkımı yeniden inşa etmek için insani ve ulusal görevini yerine getirmekten çekinmeyeceği belirtildi.

İsrail ordusu Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaşmıştı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.