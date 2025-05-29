Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Açlık İddialarına Yanıt

Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Açlık İddialarına Yanıt
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in Filistinlilere yönelik aç bırakma politikasını örtbas etmek için dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti. Hükümet, WFP'ye ait gıda deposuna zorla giren sivillerin durumu üzerinden insani felaketi vurguladı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik izlediği "aç bırakma" politikasının sorumluluğundan kaçmak için "sistematik bir dezenformasyon kampanyası" yürüttüğünü belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sivilleri aç bırakma suçunu örtbas etmek için bir takım yalanlar ortaya attığı kaydedildi.

Uluslararası kurumların Filistinli ailelere insani yardım dağıtımını engelleyen tarafın bizzat İsrail olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'de "şiddetli açlık çeken insanların yiyecek bulma umuduyla" Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait bir depoya zorla girdiği görüntüler, "Gazze'deki sivillerin karşı karşıya kaldığı insani felaketin bir sonucu olarak yaşanan elem verici bir hadise" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik izlediği "aç bırakma" politikasının sorumluluğundan kaçmak için "sistematik bir dezenformasyon kampanyası" yürüttüğü belirtildi.

"Gazze'deki hükümetin bölgedeki depolarda tonlarca un sakladığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu olay, WFP'ye ait depoda olmuştur. Gazze'deki hükümetle veya herhangi bir yerel kurumla ilgisi yoktur. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, "Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım dağıtmasını ve yaklaşık 90 gündür bölgeye insani yardım yüklü binlerce tırın girmesini engellediği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin merkezinde WFP'ye ait gıda deposuna zorla girdiği görüntüleri yayımlayarak, deponun Hamas'a ait olduğunu iddia etmişti.

Adraee, "Hamas aylardır açlık yalanını yaymaya çalıştı ancak Hamas'ın depolarında tonlarca un sakladığı ortaya çıktı." iddiasında bulunmuştu.

WFP'den yapılan açıklamada ise İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de "şiddetli açlık çeken insanların yiyecek bulma umuduyla" WFP'ye ait bir depoya zorla girmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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