Gazze Hükümeti'nden Ateşkes Öncesi Uyarı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bölge sakinlerine ateşkes yürürlüğe girmeden önce yaşanabilecek olası gelişmelere karşı azami dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli yetkili makamlardan, net ve teyit edilmiş bir açıklama gelmeden, halkın bulundukları yerlerden hareket etmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye veya tam tersi yönde resmi güvenlik talimatları açıklanmadan hareket etmeme çağrısında bulunuldu.

Bu uyarının, olası ihlaller, saldırılar ya da İsrail işgal güçlerinin ateşkes yürürlüğe girmek üzereyken gerçekleştirebileceği eylemlere karşı önlem amacı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin korunmasının ulusal bir öncelik ve ortak bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.