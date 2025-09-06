Gazze Hükümeti: İsrail'in Saldırıları Savaş Suçudur

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze'de çok katlı yapıları hedef almasının "savaş suçu" teşkil ettiğini ve yüz binlerce sivilin kitlesel yerinden edilmesine yol açtığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki binalara yönelik saldırıları, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve hedef alınmasına yönelik sistematik bir politikanın yansımasıdır." dedi.

Sevabite, "Uluslararası hukuk, işgalci gücün belirli bir askeri hedefin varlığını kanıtlamasını ve sivil zararı önlemek veya en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri almasını gerektirir ancak böyle bir şey Gazze'de hiçbir zaman gerçekleşmedi." diye konuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü Sevabite, " İsrail, herhangi bir askeri hedef gözetmeden binaları hedef alıyor. Bu, açıkça savaş suçudur ve yüz binlerce sivilin kitlesel olarak yerinden edilmesine neden oluyor." şeklinde konuştu.

Sevabite, Gazze kentinin nüfusunun 914 bin 556 olduğuna dikkati çekerek kentteki çok katlı binaların sayısının ise 51 bin 544 olduğunu söyledi.

İsrail'in çok katlı binaları bombalama amacına ilişkin Sevabite, İsrail ordusunun bu saldırıları halkın üzerinde baskı oluşturma, bölge halkını zorla yerinden etme ve kontrol altına almak için saha düzenlemesi amacıyla yaptığını vurguladı.

Sevabite, İsrail'in binaları bombalamasının içeride ve dışarıda caydırıcılık oluşturmayı amaçlayan siyasi ve medyatik boyutları olduğuna dikkati çekerek "Binaları hedef almak uluslararası hukuka göre sivillere karşı işlenen apaçık bir suçtur." dedi.

ABD'nin, İsrail'in politikalarına siyasi koruma sağladığını vurgulayan Sevabite, bu durumun "yerleşim yerlerini suç mahalline dönüştürdüğünü" aktardı.

Sevabite, Gazze'de sivillerin yerinden edilmesi ve kasıtlı olarak hedef alınmasının, "uluslararası toplumun ve hukuk kuruluşlarının İsrail'den ve liderlerinden hesap sormak, sivillerin korunmasını sağlamak ve sistematik zorla yerinden etme politikasına son vermek için acil müdahalesini gerektirdiğini" vurguladı.

İsrail ordusu dün Gazze kentinde yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı "Müşteha" isimli çok katlı bir binayı yerle bir etmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise binanın Hamas tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasında bulunurken kulenin yönetimi ise binada yalnızca sivillerin yaşadığını vurgulamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 434 oldu.