Gazze Hükümeti, İsrail'in İddialarını Kesinlikle Reddetti

Gazze'deki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "Hamas'ın yardımları kontrol ettiği yönündeki iddialarını" yalanladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden İsrail'in iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada "Suçlu işgal Başbakanı Netanyahu ve onun 'Savaş Bakanı' Katz'ın, hükümet ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yardımları kontrol ettiğine dair asılsız iddialarını kesin şekilde reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu iddiaların hedefinin, abluka ve aç bırakmayı sürdürme konusunda İsrail'e meşruiyet kazandırmak olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca 118 gündür süren insani yardımların giriş yasağının devam etmesinin de hedeflendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne giren yardım konvoylarının güvenliğini Filistinli aşiretlerin ve ailelerin sağladığı, Gazze'deki hükümet ve Filistinli grupların hiçbir şekilde müdahalesinin olmadığı kaydedildi.

Netanyahu'nun iddialarının "ucuz birer yalan" olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ucuz yalanlar, işgalin kaos yaratmaya devam ettiğini ve yardımların girişini engellemek ve geçişleri kapatmak için zayıf gerekçeler yaratmak amacıyla yalanlar yaydığını, Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyondan fazla açlık çeken Filistinliye karşı tam teşekküllü bir suç işlediğini ortaya koyuyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün akşam "insani yardımları Hamas'ın kontrol ettiği" iddiasıyla "48 saat içerisinde plan geliştirilmesi" yönünde talimat vermişti.

İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 66 kişi yaralandı