Gazze Hükümeti: AB, İsrail'in Soykırımında Utanç Verici Suç Ortağı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımında Avrupa Birliğinin (AB) "utanç verici suç ortağı" olduğunu belirtti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda "İsrail'e karşı adım atılmamasını eleştirmesine" ilişkin Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden açıklama yapıldı.

AB'nin Ortaklık Anlaşması çerçevesinde İsrail'in insan hakları maddesini ihlal ettiğine dair bir yaptırım kararı alamamasının "şok ve öfkeye yol açtığı" belirtilen açıklamada, "İsrail'in işgalci güçleri tarafından Gazze Şeridi'nde 650 gün boyunca işlenen soykırım karşısında Avrupa Birliğinin tavrı ahlaki ve siyasi acziyetini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Borrell'in tepkisi "Batı'nın utanç verici suç ortaklığında, Avrupa'nın kendi içinden gelen bir şahitlik" şeklinde değerlendirildi.

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik "tüm kırmızı çizgileri aştığı" vurgulanan açıklamada, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri karşısında AB'nin "her zaman sahip olmakla övündüğü insani değerlere ihanet ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Herhangi cezalandırıcı bir eylemin olmaması, sivillere yönelik katliamların Avrupa'nın açıkça onaylamasıyla devam etmesi için yeşil ışık yakılması manasına geliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, 15 Temmuz'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarını değerlendirmişti.

AB'yi İsrail'in Ortaklık Anlaşması'ndaki insan hakları maddesini ihlal ettiğine dair yaptırım kararı almada başarısız olmakla suçlayan Borrell, "Ancak bu (başarısızlık) başlı başına bir karar. Avrupa, İsrail'in devam eden savaş suçlarını cezalandırmamaya ve Gazze soykırımının hız kesmeden sürmesine izin vermeye karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.