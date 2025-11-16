Arnavutköy ilçesinde düzenlenen "Gazze Hayat Ormanı Fidan Dikim Etkinliği"nde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Filistin'e Destek Platformu, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) ve Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle İmrahor'da yapılan etkinlikte her bir fidanın altına, Gazze'de öldürülen çocukların isimleri ve hayallerinin yazılı olduğu kartlar bağlandı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Gazze'yle dayanışmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Filistin davasına sahip çıkan paydaşlarıyla ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirten Güney, "Biz, bu ağaçlandırma seferberliğiyle birlikte aslında Filistin'deki mücadeleye taraf olduğumuzu beyan etmek istiyoruz." dedi.

Güney, gençlerin Filistinli liderler adına da fidan dikeceğini anlatan Güney, "Her bir gencimiz burada Yahya Sinvar adına ağaç dikecek. İsmail Heniyye adına ağaç dikecekler. Bu ağaçlar yarın öbür gün bu topraklarda Gazze ve Filistin'de irtibatımızın tapu senedi olacak." diye konuştu.

"Gazze'de insanlığa karşı suçlar işleniyor"

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk kapsamında suç teşkil ettiğini söyledi.

Şamlı, insanlık tarihinde görülmemiş şekilde Gazze'de soykırım yapıldığını, insanlığa karşı savaş suçları işlendiğini, baro olarak uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kadın ve çocuk soykırımlarına ilişkin ayrı bir dosya daha hazırladıklarını, şu ana kadar 700 bine yakın imza toplandıklarını dile getiren Şamlı, bu sayı 1 milyonun üzerine çıktığında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tekrar gideceklerini kaydetti.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, etkinliğin hem çevresel hem de insani açıdan önemli olduğunu söyledi.

Ağaç dikiminin zaten kutsal olduğunu belirten Aygenli, "Bunu Gazze gibi bizim için çok önemli, bir sloganı olan yerle birlikte işlemek ayrı bir değer kazandırdı." dedi.

"Suriye'de 500 bin fidan dikeceğiz"

Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) Başkanı Mehmet Irız, ağaç dikmenin manevi anlamının önemli olduğunu ifade ederek, farklı ülkelerde fidan dikimini sürdürdüklerini aktardı.

Irız, "Suriye'de 500 bin fidan dikeceğiz. Gazze'de de yaklaşık 1000 mühendisin bulunduğu Uluslararası Mühendisler Birliğiyle tahrip edilen zeytin tarlalarının yeniden ihyasıyla ilgili zeytin seraları kuracağız." diye konuştu.

Uluslararası Kudüs ve Filistin Birliği Genel Sekreteri Münir Said ise Filistin'de öldürülen çocukların hatıralarını yaşatma açısından etkinliğin anlam taşıdığını kaydetti.

Toplam 6 hektarda üretime dönük fidanlar dikildi

İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de bölgede endüstriyel plantasyon amaçlı fidanlar dikileceğini söyledi.

Derince, "Burada yaklaşık 6 hektarlık bir alanda üretime dönük fidanlar dikeceğiz. Ancak bugün çok daha önemli bir iş yapıyoruz. Gazze yanıyor ve bunları unutturmamak adına burada fidanlar dikeceğiz." dedi.

Katılımcılar, teknik bilgilendirmenin ardından 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Programda, Filistinli çocukların "İnsanlık nerede" temalı gösterisi sergilendi, Türk çocuk korosu Gazze ve Mescid-i Aksa temalı şarkılar söyledi.

"Gazze Hayat Ormanı Resim Yarışması"nda dereceye giren çocuklara bisiklet ve kulaklık hediye edildi.