Gazze Hastaneleri Kapasite Sorunu Yaşıyor

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Gazze'deki hastanelerde doluluk oranları yüzde 200-300'e çıktı. Yaralılar yerlerde ve koridorlarda tedavi ediliyor. Sağlık Bakanlığı uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Gazze'de, hala faaliyet gösterebilir durumdaki hastanelerde doluluk oranlarının yüzde 200-300'lere çıktığı, bu nedenle İsrail'in saldırılarında yaralananların yerlerde ve koridorlarda tedavi edildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaneler, yaralılar denizinde boğuluyor. Hastanelerin kapasitesi yaralılara yetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doluluk oranının Şifa Hastanesinde yüzde 240'a, Rantisi Hastanesinde yüzde 210'a, Nasır Hastanesinde yüzde 180'e ve El-Ehli Baptist Hastanesinde yüzde 300'e ulaştığı bilgisi verildi.

Hasta ve yaralıların koridorlarda ve yerlerde tedavi edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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