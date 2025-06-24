Gazze Halkının Yanında Durmak İnsani Sorumluluk

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, "Gazze halkının yanında durmak, onların seslerini duyuran, çoğaltan sesler olmak, onları korumak için çalışmak hepimiz için insani ve vicdani sorumluluktur." dedi.

Sarı, "Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi"nin Kızlar Manastırı'nda düzenlenen kapanış programında, ulusal ve uluslararası birçok mecrada Filistinlilerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Filistin'de 75 yıldır insanlık dışı işgal ve sistematik soykırım yaşandığını belirten Sarı, "Zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail'in saldırılarında şu ana dek 55 binden fazla insan hayatını kaybetti, bunların büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklar." diye konuştu.

Sarı bombaların, yiyecek ve temiz suya ulaşmak için saatlerce yardım kuyruğunda bekleyen insanları hedef aldığını vurgulayarak, "Yaralılar hastane koridorlarında ameliyat olamadan can veriyor çünkü sağlık sistemi çöktü, hastaneler yok edildi. Gazze'de açlık, Dünya Gıda Programı'nın 'en ağır kıtlık seviyesi' olarak tanımladığı noktaya ulaşmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi'nin, Gazze'nin sesini duyurmak ve kültürel miraslarını yaşatmak adına çok kıymetli olduğunu ifade eden Canan Sarı, şunları kaydetti:

"Bu bir savaş değil, bir halkın sistematik şekilde hayattan, insani yaşam koşullarından hatta en temel haklarından koparıldığı bir soykırım. Bu yüzden Gazze halkının yanında durmak, onların seslerini duyuran, çoğaltan sesler olmak, onları korumak için çalışmak hepimiz için insani ve vicdani sorumluluktur."

Sarı, sanatın etkili bir dil ve güçlü direniş olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizler bugün burada, Filistin halkının haklı mücadelesine sanatla destek veriyoruz. Bu projeyi hayata geçiren genç gönüllülerimizin hedefi, Trabzon'dan Filistin kültür mirasına bir sembol kazandırmaktı. Gençlerin çizgileriyle, renkleriyle, hayalleriyle ortaya koyduğu motifler, birer direniş manifestosuna dönüştü. Onlar, bir kefiye kadar tanıdık, bir zeytin dalı kadar dirençli, bir anahtar kadar sembolik desenler üreterek, Filistin'in hafızasında kendilerine yer açtılar."

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç de gençlerin hazırladıkları eserlerle sadece bir farkındalık değil, aynı zamanda insanlık onurunun sesi olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Genç, "Trabzon'da bu anlamlı projeyle gençlerimiz duyarlılığını ortaya koydu. İnşallah bu bilinç büyüyerek devam eder. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Kudüs Kardeşlik Derneği ile birlikte Pazarkapı'daki büyük camimizin avlusunda Mescid-i Aksa'nın birebir replikasını yapıyoruz. Bu da Kudüs'le bağımızın bir simgesi olacak." dedi.

KADEM, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin İsrail'in Filistin saldırılarını konu edindikleri 10 dijital grafik tasarımı sergilendi.

Eserler arasından, Trabzon Üniversitesi öğrencisi Sueda Bostan'ın "İnancın Sarmalı" adlı çalışması birinci seçildi.

Programa, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve davetliler katıldı.