Gazze'deki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Durum Kritik

ÇEKİM TARİHİ: 15, 18 Mart 2024

1. Gazze'nin orta kesimindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden çeşitli görüntüler (çekim tarihi 18 Mart 2024)

4. Gazze'nin orta kesimindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden çeşitli görüntüler (çekim tarihi 15 Mart 2024)

6. Yahya Hamad'ın çeşitli görüntüleri

7. SES 4 (Arapça): FATEN MOHAMED, Yahya'nın halası

Gazze Şeridi'ne yönelik büyük ölçekli İsrail saldırıları 160 günden uzun süredir devam ediyor.

Saldırılarda kıyı bölgesinde binlerce insan öldürülürken, hastaneler dahil olmak üzere altyapı da büyük hasar gördü.

Gazze'de 30'dan fazla hastane ve 50'yi aşkın tıp merkezi hizmet dışı kaldı.

Gazze'nin orta kesimindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi ise halen faaliyet gösteren birkaç hastaneden biri. Bu hastanede her gün ölüm kalım mücadelesi veriliyor.

Ciddi hastalıkları bulunan hastaların tedavilerine devam etmeleri ise giderek daha da zorlaşıyor.

"Buradaki diyaliz bölümünde sadece 20 makine var ama 400'den fazla hastaya hizmet veriyor. Talep çok yüksek olduğu için cihazlar sık sık arızalanıyor."

"Böbrek hastaları birçok güçlükle karşı karşıya kalıyor. Zorlu ulaşım koşulları altında hastaneye varmak, sadece iki saat süren kısaltılmış diyaliz seansları ve ilaç ve tedavi seçeneklerinin yetersizliği bu güçlükler arasında yer alıyor.

Yiyecek olarak sadece konserve gıda bulabiliyoruz. Bu gıdalar yüksek miktarda koruyucu ve potasyum içerdiğinden böbrek hastalarına yasak."

Bir yandan tıbbi malzeme eksikliği söz konusuyken, diğer yandan artan sayıdaki yaralılar tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor.

"Evimiz bombalandıktan sonra enkaz altında kaldım ve hareket edemedim. Yaklaşık yarım saat orada kaldım ve yardım istedim. En sonunda komşularımızdan biri beni duyup ellerimin kıpırdadığını görmüş. Komşumuz gidip başkalarını çağırdı ve sonunda beni hastaneye kaldırdılar."

SES 4 (Arapça): FATEN MOHAMED, Yahya'nın halası:

"Bu çocuk, erkek kardeşimin ailesinden hayatta kalan tek kişi. Evdeki diğer herkes öldü.

Ailesi Refah'ta yerinden edilmiş ve kısa süre önce El-Zevayde kasabasındaki evlerine dönebilmişti. Ama evleri bombalandı ve evdeki hemen hemen herkes hayatını kaybetti. Bunu hak edecek ne yaptılar? Bunlar masum siviller."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)