Gazze'den Yaralı Filistinliler Türkiye'ye Getirildi

Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan 3 Filistinli, Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile gerçekleştirilen tıbbi tahliye operasyonları kapsamında toplamda 449 hasta ve yaralı Gazze'den Türkiye'ye ulaştırıldı.

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaralanan Filistinli 3 kişi, tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Filistinli 3 yaralı, Bakanlığın organizasyonuyla bugün Gazze'den Türkiye'ye getirildi. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin faaliyetlerine zorunlu olarak son vermesi nedeniyle 16 Kasım 2023'te başta kanser hastaları olmak üzere Gazze'den hasta ve yaralı tahliyesine yönelik operasyonlar başlatılmıştı. Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda; 16 Kasım 2023'ten bu yana toplam 19 tıbbi tahliye operasyonu ile 449 hasta ve yaralı, Gazze'den Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
