Gazze'den Yaralı 8 Çocuk Lübnan'a Getirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için aileleriyle birlikte Lübnan'a gönderilen Filistinli 8 çocuk, başkent Beyrut'a geldi.

Gassan Ebu Sitte Fonu isimli sivil toplum kuruluşunun, İsrail saldırılarının mağdurlarına destek amacıyla başlattığı yaralı Gazzelilerin tedavi için nakledilmesi programı kapsamında, içinde 6 Filistinli aile ile yanlarında 8 çocuğun bulunduğu uçak, Refik Hariri Havalimanı'na iniş yaptı.

Gassan Ebu Sitte Fonu İcra Direktörü Darin Dendeşli, AA muhabirine, "Bugün Mısır üzerinden Gazze'den 8 çocukla birlikte 6 Filistinli aile geldi ve (İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında yaralanmaları sonucu) tedavi ettiğimiz çocuk sayısı 33'e ulaştı" dedi.

Dendendeşli, ilerleyen dönemde Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yaparak Gazze'den yaklaşık 30 yeni ailenin gelmesini beklediklerini bildirdi.

Yaklaşık bir yıldır Lübnan'da bulunan Gazzeli doktor Muhammed Ziyare ise "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi bugün iki yıl öncesine göre çok daha kötü. Hastaneler, tekrarlanan saldırılar ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda." dedi.

Ziyare, sağlık altyapısının tahrip olması ve hastaların, özellikle çocukların, kadınların ve erkeklerin aç kalması nedeniyle insani bir felaket yaşanacağı korkusunun büyüdüğüne dikkati çekti.

Öte yandan Gassan Ebu Sitte Fonu, 2024 yılında kuruldu ve merkezi Beyrut'ta bulunuyor. Fon, özellikle Gazze Şeridi'ndeki çocuklara bakım, destek ve rehabilitasyon sağlamayı amaçlıyor.