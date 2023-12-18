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Gazze'den Türkiye'ye 75 hasta ve 74 refakatçi getirildi

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Mısır'dan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla 75 hasta ve 74 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Hastalar, Ankara'daki hastanelere sevk ediliyor.

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 75 hasta ile beraberlerindeki 74 refakatçi Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 75 hasta, 74 refakatçi ve sağlık personeliyle saat 16.00'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki hastalar, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ediliyor.

Uçak, içerisinde 2 bin 200 kilogram ilaç ve tıbbi malzeme ve 11 sağlık personeliyle bu sabah 07.15'te havalanmıştı.

İlerleyen saatlerde Gazze'den bir grup hasta ve refakatçisinin daha Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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