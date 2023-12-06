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Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

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İSRAİL'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile, İstanbul'a geldi.

İSRAİL'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile, İstanbul'a geldi.

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 68 kişilik kafile, Kahire'den havalanan TK695 sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul'a geldi. Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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