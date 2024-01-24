Filistinli Çocuklar ve Anneleri İçin Boğaz Gezisi Düzenlendi

Toplumsal Gelişme Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde Filistin'den gelen çocuklar ve anneleri için Boğaz gezisi düzenlendi.

Üsküdar'da Valide Sultan Gemisi'nde yapılan etkinliğe, Filistin'den gelen 160 çocuk ile 40 kadın katıldı. Boğaz gezisinde, misafirlere İstanbul'un tarihiyle ilgili bilgi verilirken çocuklar için de etkinlikler gerçekleştirildi.

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Çelikbilek, yaptığı konuşmada, Filistinli çocuklar ile annelerini ağırlamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Derneğin ihtiyaç sahibi ailelere nakit ve eşya yardımı yapan, öğrencilere burs veren, afet zamanlarında acil yardımlarda bulunan, çocuk ve genç gruplara projeler vasıtasıyla destek veren sivil toplum örgütü olduğunu belirten Çelikbilek, "Derneğimiz Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan bir sosyal yardımlaşma derneğidir. Öncelikle hepinize Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin sevgi ve salamlarını iletiyorum." dedi.

Çelikbilek, şöyle devam etti:

"Desteklerimiz her zaman Filistinli kardeşlerimiz ile birlikte olacaktır. Ayaklarınıza sağlık bizler sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olacağız. Umarız sizler de bizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacaksınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün dualarımız Filistin için, tüm dualarımızı sizlere gönderiyorum."

AFAD İl Müdürü Ercan Akar da Filistinlilerin Gazze'den tahliye süreciyle ilgili "7 Ekim'de İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından Dışişleri Bakanlığının koordinasyonuyla beraber Filistinli kardeşlerimizin tahliyesi gerçekleştirildi. 19 Ekim'den itibaren de bugüne kadar da peyderpey gelen Filistinli misafirlerimizi İstanbul'da karşıladık. Yaklaşık 1200 civarında Filistinli misafirlerin tahliyesi yapıldı. Bugün de 160 çocuk ve 40 tane de annesiyle beraber 200 Filistinli misafirlerimiz bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Kalbimiz Gazze'de kaldı

Gazze'den iki çocuğu ve eşiyle İstanbul'a getirilen Zekiye Aldalou, İstanbul'da olmaktan mutlu olduğunu, ancak savaştan ve akrabalarının kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Gazze'de yıllardır yaşanan acılara tanıklık ettiğini ifade eden Aldalou, şöyle konuştu:

"Kalbimiz Gazze'de kaldı. Gazze'ye 2012 yılında gittim. Eşimin ailesinin evi bombalanmıştı o yüzden gittik. Binayı yaptık, şu anda tekrar bombalandı. Orada 44 gün kaldık, 44 gün boyunca halka soykırım yapıldı. Dünyada bunu söyledi. Birinci günden itibaren İsrail bombalayarak insanları güneye doğru sürdü. Halkın gitmesi için elinden geleni yaptı, şu an güney de bombalanmaya başladı. Sanki psikopat bir zihniyet, ortalığı bombalıyor ve biz seyrediyoruz. Tam bir soykırım yapılıyor."

Dünyaya bir mesaj vermek istediğini belirten Aldalou, "Yüreğimiz parçalandı ve parçalanmaya devam ediyor. İstiyorum ki bütün dünyanın çocukları yaşasın, böyle şeylere maruz kalmasın. Bu savaşı engelleyecek çocukların ve annelerin ölümünü engelleyecek bir düzen kurulsun. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. İstiyorum ki bütün dünya bu zihniyette olsun." diye konuştu.

Çocukları Cemalettin ve Yusuf Aldalou da Boğaz turunu ve İstanbul'u sevdiklerini söyledi. Gazze'deki arkadaşlarını özlediklerini dile getiren Cemalettin Aldalou, "Savaş bitsin, çocuklar ölmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Turun sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.