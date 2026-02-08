Haberler

Filistin Kızılayı: İsrail'in kısıtlamaları altında Refah Sınır Kapısı'ndan 44 Filistinli Gazze'den ayrıldı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nden 44 Filistinlinin Mısır'a geçişini sağladığını açıkladı. 17 hasta ve 27 refakatçi, insani yardım çabaları kapsamında tahliye edildi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında sınırlı şekilde faaliyet gösteren Refah Sınır Kapısı üzerinden 44 Filistinlinin Mısır tarafına geçmek üzere Gazze Şeridi'nden ayrıldığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "17 hasta ve 27 refakatçiden oluşan 44 Filistinli Gazze Şeridi'nden ayrıldı." dedi.

Kızılay ekiplerinin Gazze Şeridi'ndeki hastaların tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Nems,, bu faaliyetlerin hastalara Gazze dışında tedavi imkanı sağlanmasını amaçlayan insani yardım çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı durumunda olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü olarak "sınırlı" şekilde geçişlere açılmıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
