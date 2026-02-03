Mısır, Bölgesel Ateşkes Kapsamında Gazze'den Yaralı ve Hasta Kabul Etmeye Başladı

GAZZE/KAHİRE, 3 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki ilk hasta ve yaralı Filistinliler grubu pazartesi günü tedavi amacıyla Mısır'a geçti. Bu gelişmenin, bölgesel ateşkesin ikinci aşaması için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Filistinli kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgilere göre, 10 refakatçi eşliğindeki 5 hasta, Gazze'nin güneyinden Mısır'a nakledildi. Kaynaklar ayrıca, Mısır'dan Gazze'ye giriş yapması beklenen kişilerden henüz geri dönen olmadığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda, hastaları taşıyan sarı ambulansların Mısır sınırından giriş yaptığı görülürken, Mısır'ın El-Kahire Haber Ajansı, resmi yetkililere dayandırdığı haberinde söz konusu nakil işlemini doğruladı.

Bu gelişme yaklaşık bir buçuk yıl süren tam abluka sürecinin ardından, ateşkesin ikinci aşaması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın kısmen faaliyete geçmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Sınır kapısı, bir gün önce deneme amaçlı olarak geçişlere açılmıştı.

Gazze'nin güneyinde bulunan Refah Sınır Kapısı, bölgeden İsrail'e doğrudan bağlantısı olmayan tek kara geçiş noktası olma özelliğini taşıyor. Gazze'deki 2,3 milyon kişi için insani yardımın ulaştırılması, tıbbi tahliyeler ve sivil geçişler açısından hayati öneme sahip olan Refah Sınır Kapısı, İsrail güçlerinin Mayıs 2024'te sınırın Filistin tarafında kontrolü sağlamasından bu yana büyük ölçüde kapalı tutularak insani krizin derinleşmesine neden oldu.