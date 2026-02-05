Haberler

Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'ndan 7 hasta ve 14 refakatçi Mısır'a tahliye edildi

Güncelleme:
Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı olarak açılmasının dördüncü gününde 7 hastanın ve 14 refakatçinin Mısır'a tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye, Gazze Şeridi'nden sağlık hizmeti sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Gazze'deki Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı şekilde ve İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında açılmasının dördüncü gününde, Gazze Şeridi'nden 7 hasta ile 14 refakatçinin Mısır'a tahliye edildiğini duyurdu.

Kızılayın Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin Gazze Şeridi'nden hastaları tahliye etme çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bugünkü operasyonda Refah Sınır Kapısı'ndan 14 refakatçiyle birlikte 7 hastanın Mısır'a tahliye edildiği belirtilen açıklamada, bunun, Gazze Şeridi dışında tedavi sağlanmasına yönelik devam eden insani yardım çalışmalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastaların, Han Yunus'taki kızılaya ait tıbbi rehabilitasyon hastanesinde toplanarak seyahat etmeden önce gerekli tıbbi bakımlarının yapıldığı ifade edildi.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Ata - Güncel
