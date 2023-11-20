GAZZE'de bulunan 87 Türk ve KKTC vatandaşı, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı.

Gazze'den, Mısır'a geçen 87 Türk ve KKTC vatandaşı Türkiye'ye getirilecek

GAZZE'de bulunan 87 Türk ve KKTC vatandaşı, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı. Grup yarın Türkiye'ye getirilecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Gazze'de bulunan 87 Türk ve KKTC vatandaşı, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı. Söz konusu grup yarın havayoluyla Türkiye'ye getirilecek.