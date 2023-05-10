GAZZE/KUDÜS, 10 Mayıs (Xinhua) -- Filistin güvenlik güçlerinin ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Gazze'den İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

GAZZE/KUDÜS, 10 Mayıs (Xinhua) -- Filistin güvenlik güçlerinin ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Gazze'den İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

Görgü tanıkları, Çarşamba günü 20'den fazla roket fırlatıldığını ve İsrail'le Gazze'yi ayıran sınır yakınlarında patlamaların duyulduğunu söyledi.

İsrail televizyonları, roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini gösteren görüntüler yayımladı.

İsrail'deki acil servisler, öğleden sonra gerçekleşen saldırıda şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri yaptığı yazılı açıklamada "İsrailli sivillerin güvenliğini korumak amacıyla operasyonlarına devam edeceğini" belirtti.

İsrail'e yönelik roket saldırılarını üstlenen çıkmadı. Öte yandan Filistinli grupların askeri kollarından oluşan Gazze merkezli askeri operasyonlar odası, son iki günde Gazze'de 16 kişinin ölümüne yol açan İsrail hava saldırılarına karşı askeri yanıt vereceklerine dair söz vermişti.