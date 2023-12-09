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Gazze'den İsrail'e 40 yaralı asker nakli yapıldı

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Son 24 saatte Gazze'deki esir kurtarma operasyonunda yaralanan 40 asker, İsrail'deki Soroka Hastanesine nakledildi. Ağır yaralı askerler yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Gazze'den İsrail'deki bir hastaneye son 24 saatte 40 yaralı askerin naklinin yapıldığı belirtildi.

Maariv gazetesinin internet sitesinden duyurduğu haberde, son 24 saatte ülkenin güneyindeki Soroka Hastanesine 40 yaralı askerin getirildiği ifade edildi.

Haberde, bunlarla birlikte Gazze'deki esir kurtarma "operasyonunda" yaralanan 2 askerin de aynı hastanede yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Yaralı askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu sırada 2 askerin ağır yaralandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise esirleri kurtarma girişiminin başarısız olduğunu ve çıkan çatışmada İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un öldüğünü gösteren video yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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