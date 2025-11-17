Gazze'den Filistinlilerin sürgününü organize eden STK'nın İsrail bağlantıları sorgulanıyor

Gazze'den tahliye edilerek gizemli bir şekilde Güney Afrika'ya ulaşan 153 Filistinlinin sürgününü organize eden "Mecd" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) gizli bağlantıları ve İsrail ile ilişkileri sorgulanıyor.

Gazze Şeridi'nde 2 yıl boyunca soykırım gerçekleştiren İsrail yönetimi, uzunca bir süre Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme ve Gazze'deki nüfusu azaltma amacını açıktan dile getirdi.

Gazze'deki Filistinlilerin şüpheli bir STK aracılığıyla Güney Afrika'ya gönderilmesi, İsrail'in bu amacını gizli bir şekilde yaptığına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi.

İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletildi.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etti.

İsrail'in sıkı abluka uyguladığı Gazze'den Filistinlilerin çıkışını sağlayan "Mecd" isimli sivil toplum kuruluşunun, Filistinlilerin Gazze'den İsrail topraklarındaki Ramon Havalimanı'na gidişini nasıl organize ettiği, İsrail makamlarının onayını nasıl aldığı sorgulanıyor.

Filistinlilerin Gazze'den çıkışını organize eden sivil toplum kuruluşu kendini "Mecd" olarak tanıtıyor ve internet sitesine göre 2010'da Almanya'da kurulduğu savunuluyor. Mecd'in internet sitesi ise Şubat 2025'te kullanıma açılmış ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım bulunmuyor.

Mecd, adresini işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölegesi olarak gösteriyor ancak burada herhangi bir ofisi bulunmuyor. İnternet sitesindeki telefon numaraları ise yanıt vermiyor. İsrail'de veya Almanya'da Mecd isminde kayıtlı bir STK da görünmüyor.

İnternet sayfasında, Estonya'da kayıtlı "Talent Globus" isimli şirketin logosu yer alırken "Gazze Şeridi'nden gönüllü göç koşulları" başlıklı sayfada, göç için organizasyonun bu şirket tarafından yapıldığı belirtiliyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, şirket hakkında paylaşılan bilgiler de gerçeği yansıtmıyor.

Estonya ticaret sicil kayıtları, şirketin bir yıl önce İsrail-Estonya çifte vatandaşı Tomer Janar Lind adında biri tarafından kurulduğunu gösteriyor. İngiltere ticaret sicil kayıtlarına göre de Lind isimli şahıs, İngiltere'de son 10 yılda 4 farklı şirket kurdu ve bunlardan 3'ü faaliyetlerini sonlandırdı.

Lind'e Londra numarası üzerinden ulaşan Haaretz, şahsın Gazze'den ayrılmaların düzenlenmesindeki rolünü inkar etmediğini, fakat organizasyonun arkasında kimin bulunduğuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.

Aynı şekilde Haaretz, İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Gönüllü Göç Bürosu'nun Mecd isimli STK için İsrail ordusuna referans olduğunu vurguladı.

Mecd isimli STK'nın şüpheli sicili

AA'nın ulaştığı kaynaklara göre, Mecd isimli STK, ABD merkezli WhatsApp üzerinden Filistinlilerle iletişim sağladı. Arkasında İsrail bağlantıları olduğu değerlendirilen Mecd, Gazze'den ayrılan Filistinlilerden bebek dahi olsa kişi başı 1500-2700 dolar arası ücret topladı.

Filistinlilere, Gazze'de nerede toplanacaklarına ilişkin talimatlar yine WhatsApp aracılığıyla gönderildi. Filistinliler, Gazze'den İsrail'e açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'na getirildikten sonra derin bir arama ve güvenlik kontrolünden geçirildi. Eşyalarının büyük bir kısmı plastik poşetlere konuldu sadece telefon benzeri değerli eşyalarını yanlarına almalarına izin verildi. Bazı Filistinlilerin, Kerem Ebu Salim'den geri çevrildiği aktarıldı.

Filistinliler Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den çıkartılarak otobüslerle İsrail topraklarındaki Eilat kentine bağlı Ramon Havalimanı'na getirildi. Buradan önce Kenya Nairobi'ye gidecek özel bir uçağa bindirildi. Nairobi'de başka bir uçağa aktarılan Filistinliler, Güney Afrika'ya doğru yola çıktı.

Mecd isimli STK daha önceden de Gazze'den Güney Afrika'ya ilk başta 28 Ekim'de bir uçakta yaklaşık 150 Filistinlinin sürgününü organize etti. Ardından aynı STK, 13 Kasım'da ikinci bir grubun sürgününe aracılık etti.

Aynı şekilde, Mecd isimli STK'nın Mayıs 2025'te de 57 Filistinlinin önce Budapeşte, buradan da Malezya ve Endonezya'ya sürgününe aracılık ettiği belirtildi.

Güney Afrika yönetiminin, vize şartı olmadığı için durumu fark edemeyerek birinci uçuşta varan Filistinlilerin, ülkeye girişine doğrudan izin verdiğini ancak daha sonra gelen uçakta garipliği fark ettiği belirtildi.

Mecd'in internet sitesinde görünen Muayyad isimli Filistinli, iletişimde olduğu Gazze'deki Filistinlilere, Güney Afrika kendilerini kabul etmezse üçüncü bir ülkeye ulaşmalarının sağlanacağı teminatını verdi.

Mecd isimli STK'nın Gazze'den çıkan Filistinlilere uçak bileti ve 5 günlük konaklama sözü verdiği aktarılıyor.

İsrail'den Güney Afrika'ya uzanan yolculuk

İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.

İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) İsrail basınına yapılan açıklamada, Filistinlilerin, İsrail hükümetinin Gazze sakinlerinin ayrılmasına izin veren politikası kapsamında üçüncü bir ülkeden onları kabul etme onayı aldıktan sonra Gazze Şeridi'nden ayrıldığı belirtilmişti.

Bu tür eylemlerin, Filistinlerin topraklarından uzaklaştırılması için İsrail tarafından yeni bir araç olarak kullanılmasından endişe ediliyor.