Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü - Haberler

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Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü

AA - Enes Canlı - Güncel
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Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü

İsrail polisi, Gazze'den atılan bir roketin güneydeki Sderot kentinde bir evin bahçesine düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.

İsrail polisi, Gazze'den atılan bir roketin güneydeki Sderot kentinde bir evin bahçesine düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.

İsrail polisi, yazılı açıklamasında, Sderot kentinde bir evin bahçesine roket düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığı ihbarı aldıklarını, ekiplerin roket parçalarını güvenli şekilde kaldırmak için alanda çalıştığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roket nedeniyle güneydeki bazı kentlerde saldırı alarmlarının çaldığını açıklamıştı.

AA / Enes Canlı - Güncel

İsrail, Roket, Gazze, Güncel, Haberler

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