Gazze'den Acil Tedavi İhtiyacı Olan Çocuklar İngiltere'ye Getirildi

Gazze'de ciddi sağlık sorunları nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyan bir grup çocuk, İngiltere'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, ciddi sağlık sorunları nedeniyle Gazze'de acil tedaviye ihtiyaç duyan bir grup çocuk ve ailesinin bölgeden tahliye edilerek İngiltere'ye getirildiği bildirildi.

Çocuklar İngiliz devlet hastanelerinde tedavi altına alınırken, ailelerin de tedavi süreci boyunca ortaya çıkan ihtiyaçlarının karşılanacağı aktarıldı.

Çocukların Gazze'de en temel tıbbi ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığı vurgulanan açıklamada, "Kurumlar arası görev gücü, geçtiğimiz haftalar boyunca bu karmaşık insani operasyonu yürütmek için yoğun şekilde çalıştı. Gazzeli çocuklar önce bölgeden çıkarıldı, sonra da Ürdün'e götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Savaşın Gazze'deki çocuklar üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye kimse kayıtsız kalamaz. Ailelerinin yaşadığı korku ve acıyı hayal bile edemiyorum. Bu, bizi harekete geçmeye zorlayan, ruh parçalayıcı bir durumdur." görüşünü paylaştı.

Her çocuğun iyileşmeye, oyun oynamaya ve hayal kurmaya hakkı olduğunu vurgulayan Streeting, "Bu çocuklar hiçbir çocuğun görmemesi gereken bir felakete şahit oldu." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da çocukların tüm dünyadaki çatışmalarda en masum kurbanlar olduğunu belirterek, "Sağlık sisteminin yok edildiği, hastanelerin işlemediği Gazze'de çok ciddi hastalıkları bulunan çocuklar, hayatta kalmaları için gerekli olan tıbbi bakıma erişemiyor." ifadesini kullandı.

Cooper, sağlık altyapısının ve sağlık çalışanlarının korunması ile insani yardımların artırılması çağrısını yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

İngiltere'nin, daha fazla Gazzeli çocuğu tahliye ederek tedavi için ülkeye getirmesi bekleniyor.