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Gazze'den 1047 Türk vatandaşı tahliye edildi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kaç kişinin bölgeden tahliye edildiğine dair paylaşım yaptı.

Paylaşımda Keçeli, "8 Ekim'den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınları Gazze'den tahliye edildiler. Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce kara yoluyla Kahire'ye, buradan ise hava yoluyla İstanbul'a gelmeleri sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Keçeli, tahliye için bekleyen vatandaşların listesinin sürekli güncellendiğini, ilgili makamlarla koordinasyon yapıldığını kaydetti.

Sözcü, Gazze'deki Türk vatandaşlarının tamamının tahliyesini güvenli biçimde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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