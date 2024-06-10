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Gazze'deki yüzer iskele insani durumu iyileştiremedi

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Gazze'deki hükümet, ABD'nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için kurduğu yüzer iskelenin bölgedeki felaket niteliğindeki insani durumu iyileştirmek için ciddi bir katkı sağlamadığını bildirdi.

Gazze'deki hükümet, ABD'nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için kurduğu yüzer iskelenin bölgedeki felaket niteliğindeki insani durumu iyileştirmek için ciddi bir katkı sağlamadığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Gazze'deki yüzer iskeleden gerçekleştirilen insani yardımların "güvenlik endişesi" nedeniyle askıya alındığını duyurmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Yüzer iskelenin "faydasız" olduğunu yineleyen Maruf, "Yaklaşık bir buçuk ay önce kurulmasından bu yana Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani durumu hafifletmek adına ciddi bir katkı sağladığını görmedik. Kurulduğu günden bu yana 120'yi geçmeyecek kadar çok sınırlı sayıda yardım tırı geçti." dedi.

Maruf, "ABD yönetiminin bu kandırmaca yüzer iskeleyle dünya kamuoyuna yanılsama sattığını; Washington'un taraflı ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarında ortak olan tutumunu güzelleştirmek, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın maruz kaldığı insani felaketin etkisini hafifletmek için sahada çaba sarfettiğini göstermek için kılıf olarak olarak kullandığını" aktardı.

Filistinli yetkili, "ABD, Gazze'deki insani felaketin etkisini hafifletme konusunda ve Filistin halkına yardım etme niyetinde samimi olsaydı eğer, İsrail'e kara geçişlerini açması ve Mısır tarafında yığılmış binlerce yardım tırının girişini sağlaması için baskı yapardı." değerlendirmesinde bulundu.

Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişini artırdığına ilişkin "asılsız açıklamalarda bulunan ABD'li yetkilileri", Tel Aviv'in imajını güzelleştirmeye çalışmakla suçladı.

Devam eden saldırılar, yardımların ulaştırılamaması ve kuzey başta olmak üzere Gazze'nin farklı bölgelerinde kıtlık belirtilerinin ortaya çıkması sonucu Filistin halkının yaşadığı insani felaketin yansımalarından İsrail ile birlikte ABD'yi de sorumlu tutan Maruf, uluslararası topluma, "yardımların Gazze Şeridi'nin her bölgesine ulaşımının sağlanması, Filistinlilerin gıda ve temel ihtiyaç maddelerini tedarik edebilmesi konusunda çok geç olmadan acil ve ciddi adımlar atılması" çağrısında bulundu.

Maruf, ayrıca sağlık sistemi, belediye ve sivil savunma başta olmak üzere hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

WFP'nin, "güvenlik" gerekçesiyle yüzer iskeleden Gazze'ye yardımları askıya alması

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, gün içerisinde yaptığı açıklamada, "güvenlik endişesi" nedeniyle Gazze'deki yüzer iskeleden yapılan insani yardımların askıya alındığını duyurdu.

McCain, İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda WFP'ye ait iki deponun roketlerle hedef alındığını belirterek, "Şu an için geri adım attık. Yeniden (faaliyetlerimize) başlamak için güvenliğe ilişkin şartların sağlandığından emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden düzenlediği yoğun saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırılarda 4 İsrailli esirin kurtarıldığı duyurulmuştu.

Gazze'deki yüzer iskele

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 7 Haziran'da fırtına nedeniyle parçalara ayrılarak işlevsiz hale gelen yüzer iskelenin tamirinin bitirilip tekrar yerine konulduğunu açıklamıştı.

Pentagon, ayrıca, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, tamiri dahil bu hafta yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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