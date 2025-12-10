Haberler

Gazze'de yerinden edilmiş 250 bin aile, yıpranmış çadırlarda soğuk ve sel felaketiyle karşı karşıya

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde yıpranmış çadırlarda yaşayan 250 binden fazla aile, soğuk ve şiddetli yağmur nedeniyle sel tehdidi altında. Sivil Savunma Müdürü, durumun acil olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki kamplarda, yıpranmış çadırlarda kalan 250 binden fazla ailenin, soğuk, şiddetli yağmur ve sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kamplarda yaşayan 250 binden fazla yerinden edilmiş ailenin, yıpranmış çadırlarda soğuk ve şiddetli yağmur ve sel felaketiyle mücadele ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü başlayıp cuma günü akşamına kadar Gazze Şeridi'nde etkili olması beklenen alçak basıncın, çadırların sular altında kalması ve yağmur sularının düzensiz yerleşim bölgelerine dolması gibi muhtemel etkilerinin büyük bir endişeyle takip edildiği belirtilmişti.

İki yılı aşkın süredir yıpranmış çadırlarda yaşamaya çalışan 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin maruz kaldığı trajedinin tekrarlanacağı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma "acil" harekete geçmesi çağrısı yapılmıştı.

İsrail'in sıkı ablukası ve temel ihtiyaçların zor bulunmasının yanı sıra kış mevsiminin de gelmesiyle Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, hasarlı çadırlarda son derece zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
