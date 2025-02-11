Gazze'deki Yerinden Edilme Krizi: 1,5 Milyon Kişi Zorlu Koşullarda Yaşıyor

GAZZE, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre, Gazze'de 1,5 milyondan fazla kişi İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi ve temel ihtiyaçları halen karşılanmadı.

Yerlerinden edilen Filistinliler, şiddetli soğuk ve rüzgara karşı yetersiz kalan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.