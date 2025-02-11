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Gazze'deki Yerinden Edilme Krizi: 1,5 Milyon Kişi Zorlu Koşullarda Yaşıyor

Gazze'deki Yerinden Edilme Krizi: 1,5 Milyon Kişi Zorlu Koşullarda Yaşıyor
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,5 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını bildirdi. Yerinden edilen Filistinliler, soğuk hava koşullarında yetersiz çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

GAZZE, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre, Gazze'de 1,5 milyondan fazla kişi İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi ve temel ihtiyaçları halen karşılanmadı.

Yerlerinden edilen Filistinliler, şiddetli soğuk ve rüzgara karşı yetersiz kalan derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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