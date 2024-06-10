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Gazze'deki yardımlar güvenlik endişesi nedeniyle askıya alındı

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'deki yüzer iskeleden insani yardımların güvenlik endişesi sebebiyle askıya alındığını duyurdu. İsrail ordusunun saldırıları sonucunda WFP'ye ait depolar hedef alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'deki yüzer iskeleden insani yardımların "güvenlik endişesi" nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

CBS News'da katıldığı bir programda konuşan McCain, çalışanlarının güvenliği konusunda yaşanan endişeler sebebiyle yardım çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

McCain, İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda WFP'ye ait iki deponun roketlerle hedef alındığını belirterek, "Şu an için geri adım attık. Yeniden (faaliyetlerimize) başlamak için güvenliğe ilişkin şartların sağlandığından emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'nin diğer bölgelerindeki faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran McCain, "Kuzey ve güneyde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

McCain, WFP depolarının bombalanmasında bir çalışanlarının yaralandığını söyleyerek, yardımların yeterli miktarda Gazze'ye ulaştırılması için acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) da yayımladığı açıklamada, yüzer iskeleden insani yardımların, yardım kuruluşlarının güvenlik durumlarını yeniden gözden geçirmek amacıyla askıya alındığını bildirdi.

USAID açıklamasında, Gazze'deki yardımların güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamak için ABD yetkilileri ve yardım kuruluşlarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden düzenlediği yoğun saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırılarda 4 İsrailli esirin kurtarıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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