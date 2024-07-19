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Gazze'deki yardım görevlileri İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin kuzeyinde yardım dağıtan görevlilerin, günlük zorluklara ek olarak bir de askeri kontrol noktasından geçmeden önce İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakıldığını söyledi. BM ajansı, erişim ve yakıt kısıtlamaları, elektrik kesintileri ve kamu düzeni ve güvenliğinin olmaması gibi sorunların da devam ettiğini belirtti.

GAZZE, 19 Temmuz(Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin kuzeyinde yardım dağıtan görevlilerinin, günlük zorluklara ek olarak bir de askeri kontrol noktasından geçmeden önce İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakıldığını söyledi.

BM ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada, devam eden çatışma ortamında çalışmanın rutin zorlukları arasında erişim ve yakıt kısıtlamaları, devam eden elektrik kesintileri ve kamu düzeni ve güvenliğinin olmaması gibi sorunların bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, "Temmuz ayının ilk 16 gününde çalışma arkadaşlarımız kuzeye yönelik 60 insani yardım görevi koordine etti. İsrailli yetkililer bunlardan sadece 24'üne onay verirken, 12'sine erişim izni vermedi. 20 yardım görevi ise sahadaki İsrail birlikleri tarafından engellendi. Diğer dört görev ise, lojistik, operasyonel ve güvenlik nedenleriyle insani kuruluşlar tarafından iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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