Gazze'deki Yardım Dağıtım Merkezi 'Ölüm Tuzağı'na Dönüştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesin ardından kademeli olarak çekilmesiyle, Gazze'nin orta kesimindeki ABD- İsrail güdümlü sözde yardım dağıtım merkezi, geriye yalnızca tel örgüler ve kum yığınlarıyla çevrili bir harabe olarak kaldı.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Mısır'da sağlanan anlaşmaya göre, taraflar ateşkesi kabul eder etmez yürürlüğe gireceği kayda alınmıştı ancak İsrail hükümeti ise ateşkesi 01.30 sularında onaylamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adıyla bilinen ve İsrail ordusunun kontrolünde faaliyet gösteren merkezin tamamen boşaltıldığı, çevresine dikenli teller çekildiği ve bölgenin askeri bir yasak alana dönüştüğü görülüyor.

Mekan, uzun süre boyunca İsrail ordusunun kontrolündeydi. Yerel kaynakların aktardığına göre, ordu bu bölgede insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri defalarca hava saldırısı ve ateşle hedef almıştı.

Gazze halkı, merkezin "ölüm tuzağına" dönüştüğü günleri acıyla hatırlıyor

Gazze sakinleri, yardım almak isteyen birçok kişinin yaşamını yitirdiği bu merkezin "ölüm tuzağına" dönüştüğü günleri acıyla hatırlıyor.

Tel Aviv yönetimi, 27 Mayıs'tan itibaren Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların denetimi dışında, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla kendi yardım dağıtım mekanizmasını devreye soktu.

Ancak İsrail askerlerinin, yardımları almak için bekleyen sivillere ateş açması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Filistinliler söz konusu merkezleri "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail ordusunun ateş açtığı bu noktalarda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli ve uluslararası insan hakları kaynaklarına göre, sadece bu merkezlerde yardım beklerken öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 bin 615'i, yaralananların sayısı ise 19 bin 182'yi geçti.

Ateşkes ve İsrail'in kısmi çekilişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında varılan ateşkes anlaşması, bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'nin büyük kısmından çekilerek "sarı hat" olarak bilinen sınıra konuşlandı.

Ancak Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye bölgesi, kuzeyde Beyt Hanun ve Beyt Lahiya, güneyde Refah Sınır Kapısı çevresi ve Philadelphia Koridoru, ayrıca Han Yunus'un doğu mahalleleri hala İsrail birliklerinin kontrolünde bulunuyor.

Ordunun geri çekilmesiyle birlikte, yardım dağıtım merkezlerinin yer aldığı birçok bölgeye siviller ve insani yardım ekipleri kısmen yeniden girmeye başladı.