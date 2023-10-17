Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmetleri durma noktasına geldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'deki Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmetlerinin büyük kısmının durma noktasına geldiği bildirildi.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin Gazze'de onkoloji servisi bulunan tek hastane olduğunu belirtti.

Sukeyk, yakıt sıkıntısı nedeniyle Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin verdiği hizmetlerin büyük kısmının durma noktasına geldiğini ifade etti.

"Gazze'deki kanser hastaları hizmet alamayacak hale gelecek"

Hizmet vermeye devam eden diğer kısımların ise 48 saat içerisinde duracağı uyarısında bulunan Sukeyk, "Bu durumda Gazze'deki tüm kanser hastaları hizmet alamayacak hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Gazze Şeridi'nin elektriğini kesen İsrail, bölgeye yakıt girişini de engelliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni inşa etmişti.