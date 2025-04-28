Gazze'deki Tıbbi Faaliyetler Tehlikede

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Abu Warda, 50 günden fazla süredir insani yardımların ulaşmamasının Gazze'deki tüm tıbbi faaliyetleri azaltma riskiyle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.

Warda, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki durumun, özellikle tıbbi açıdan çok kötü olduğuna işaret eden Warda, "Gazze'deki durum tüm savaş boyunca çok kötüydü ancak şimdi her gün daha da kötüye gidiyor. 57 gündür hiçbir yardım, tıbbi malzeme gelmiyor. Bu da tüm tıbbi faaliyetleri ve hastanelerin faaliyetlerini azaltma riskiyle karşı karşıya bıraktı." dedi.

Warda, Gazze Şeridi'nde halihazırda tam olarak hizmet veren çok az hastane olduğunu söyleyerek bu hastanelerin yardım, tıbbi malzeme ve cerrahi alet eksikliği yaşadığını vurguladı.

"Sınırların kapanması nedeniyle yardım gelmiyor, bu da tüm hastaların hayatlarını riske, işimizi tehlikeye atıyor." diyen Warda, bu nedenle gerektiği gibi tıbbi hizmet sağlayamadıklarını anlattı.

Gazze'deki sağlık ve insani yardım çalışanları olarak dışarıdan gelen malzemelere bağımlı olduklarının altını çizen Warda, ilaç ve cerrahi aletler gibi birçok malzemenin de tükenmeye başladığını belirtti.

Warda, "İşimiz için hayati önem taşıyan bazı aletlerden ve ilaçlardan yoksun kalmaya başladık. Bu, tıbbi ekip ve hastalara yardım etmek için çaresizce çalışan, işlerini ve hayatlarını olduğundan daha zor hale getiren ekip için karmaşık bir durum. 57 gün oldu, Gazze'ye hiçbir şey girmedi. Eğer bu şekilde devam ederse esas olarak Gazze Şeridi'ndeki birçok faaliyet duracak. Sadece bizim için değil, herkes için duracak çünkü herkes Gazze dışından gelen malzemelere güveniyor." diye konuştu.

"Faaliyetlerimizi azaltmaya değil, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Yardımların gelmemesi halinde birçok faaliyetlerinin azalmaya başlayacağına işaret eden Warda, "Bu, sahip olduğumuz malzemelere ve ekipmana bağlı olacak. Mümkün olduğunca devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm kuruluşlar aynı sıkıntıyı çekiyor, tıbbi yardımları sağlamaya ve tıbbi tesislerini işletmeye devam etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Çünkü sahada ihtiyaçlar çok büyük. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya, bu boşlukları kapatmaya çalışıyor. Faaliyetlerimizi azaltmaya değil, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gittikçe daha fazla hasta ve ciddi ve karmaşık vakalar kabul ettiklerini aktaran Warda, hastanenin dolu olduğunun ve yaralanmaların ciddiyetinin de artığını dile getirdi.

Warda, Gazze'de tıbbi durum dışında genel durumun da çok kötü olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Piyasada gıda kıtlığı var. İnsanların bulabileceği hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey kalmadı. İnsanlar içme suyu ve yiyecek alabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor. Biz de o insanların yaşadığı durumla aynı durumdayız. Biz de aynı şekilde yerimizden ediliyoruz. Dolayısıyla Gazze Şeridi'ndeki genel durum şu anda çok kötü. Bunun yakında sona ermesini, ateşkes sağlanmasını, tüm sınırların tıbbi yardımları ve insani yardım malzemelerini sağlamak için açık olmasını umuyorum."