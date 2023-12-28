Gazze'deki terziler elektrik kesintileriyle başa çıkmaya çalışıyor

ÇEKİM TARİHİ: 25 Aralık 2023

1. Filistinli bir terzinin Refah'ta yer alan dükkanındaki çeşitli görüntüleri

4. Refah'ın caddelerindeki Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

5. Refah'taki bir ayakkabı yapım atölyesi içindeki genel çekimden çeşitli görüntüler

Hamas- İsrail çatışmasının ortasında elektrik kesintileriyle başa çıkmaya çalışan Gazze Şeridi'ndeki birçok terzi, işlerini halletmek için pedallı dikiş makinelerini elle çalıştırmak zorunda kalıyor.

Muhammed Ebu Cezer, Refah'ta bulunan eski terzi dükkanında pedallı dikiş makinesini elektriksiz kullanabilmek için oğlunun bisikletini makineye bağlamış.

"Elektrik olmadığı için makineyi bu şekilde kullanıyorum. Özellikle kışın müşterilerin taleplerini karşılayabilmek için oğlumun bisikletini kullanıyorum."

Yerlerinden edilmiş Gazzelilerin sayısındaki büyük artış, kış soğuğunda yenilerini alacak gelir kaynağının bulunmaması eski kıyafet ve ayakkabılarını onarma taleplerini artırmış durumda.

"Kış yüzünden sıkıntı çeken yerlerinden olmuş insanlara yardımcı olmak için bu makineyle kıyafet dikiyoruz."

"Bundan başka alternatifimiz yok. Malzememiz olmadığı için ve yerinden olmuş çok sayıda insan bulunduğu için ayakkabıları elle onarmak zorunda kalıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Refah'tan bildiriyor. (XHTV)