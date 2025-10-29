Gazze'deki Su Krizi: Filistinliler Saatlerce Su İçin Bekliyor
GAZZE, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları ve kullanılamaz hale gelen su şebekeleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler az miktarda suya alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel