İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma! Adliyeye sevk edildiler

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Gazze'deki Su Kıtlığı ve Temizlik Malzemesi Eksikliği Endişe Veriyor

Gazze'deki Su Kıtlığı ve Temizlik Malzemesi Eksikliği Endişe Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'deki barınma merkezlerinde su sıkıntısı ve temizlik malzemesi eksikliği nedeniyle halk sağlığının tehlikede olduğunu bildirdi. Mart ayında da bölgedeki hanelerin üçte birinde bit istilası görüldü.

GAZZE, 11 Nisan (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki ortaklarının, yerinden edilmiş insanların kaldığı barınma merkezlerinde ciddi su sıkıntısı yaşandığı konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Su kıtlığı, temizlik malzemesi eksikliği ve hayvanlarla iç içe yaşam koşullarının halk sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olduğu ifade edildi.

Mart ayında Gazze'deki hanelerin üçte birinden fazlasında bit istilası görülmüştü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.