Gazze'deki Su Kıtlığı ve Temizlik Malzemesi Eksikliği Endişe Veriyor
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'deki barınma merkezlerinde su sıkıntısı ve temizlik malzemesi eksikliği nedeniyle halk sağlığının tehlikede olduğunu bildirdi. Mart ayında da bölgedeki hanelerin üçte birinde bit istilası görüldü.
GAZZE, 11 Nisan (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki ortaklarının, yerinden edilmiş insanların kaldığı barınma merkezlerinde ciddi su sıkıntısı yaşandığı konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.
Su kıtlığı, temizlik malzemesi eksikliği ve hayvanlarla iç içe yaşam koşullarının halk sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olduğu ifade edildi.
Mart ayında Gazze'deki hanelerin üçte birinden fazlasında bit istilası görülmüştü.
Kaynak: Xinhua / Güncel