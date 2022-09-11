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Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla düzenlenen kürek yarışlarına katılıyor

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlar altında kürek yarışları düzenlendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlar altında kürek yarışları düzenlendi.

Tel Aviv yönetiminin sınır kapılarını kontrol altında tutması ve ürün giriş çıkışına izin vermemesi nedeniyle yeterli malzeme ve ekipman bulunmaması sonucu yarışlar yalnızca 4 kürek ile start aldı.

Kaynak: AA / Mohammed Dahlan - Güncel

Tel Aviv İsrail Gazze Güncel Haberler

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