Gazze'deki Soykırım: Falk, Acil Tarihsel Mesaja Dikkat Çekti

Güncelleme:
Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, Gazze'deki halkın yaşadığı zor koşullara ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına dikkat çekti. 'Gazze Mahkemesi' adlı girişim aracılığıyla bu acil tarihsel meseleye uluslararası toplumu uyarmayı amaçlıyor.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, hayatta kalan Gazzelilerin her gün evsizlikle, açlıkla, hastalıkla, yaralarıyla, kayıplarının acısıyla, kaosla ve İsrail'in şiddetli provokasyonlarıyla mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.

Falk, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumunun açılışında konuştu.

Prof. Falk, "Şu anda uyanık olmak gereken bir zamandır. Gazze'deki soykırımın yarattığı acil sorunun tarih olduğunun varsayılabileceği bir zaman değildir." dedi.

Gazze'deki soykırımın "acil tarihsel bir mesele" haline geldiğini belirten Falk, "Hayatta kalan Gazze halkının her gün evsizlik, açlık, hastalık, yaralanmalar, kayıplarının acısı, kaos ve İsrail'in çeşitli şiddetli provokasyonlarıyla mücadele etmeye devam ettiğini unutmamalıyız." diye konuştu.

Falk, Gazze'deki ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının her an yeniden başlayabileceğini ve Tel Aviv yönetiminin, Filistin topraklarını kendi egemen sınırları içine katarak "Büyük İsrail" hedefinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

İsrail'in, işlediği suçlar karşısında hesap verebileceği hiçbir mekanizma bulunmadığını ifade eden Falk, "Aksine, soykırımın faili ve en büyük destekçisi, dünyanın şaşkın bakışları arasında bir anda kendilerini 'barış elçisi' rolünü üstlendi." ifadesini kullandı.

???????Falk, Gazze Mahkemesinin, soykırımın başlıca unsurlarını ele alan uzmanların ifadelerini dinleyeceğini belirterek bu kapsamda Gazze'deki yıkımın, su, elektrik ve altyapıdaki tahribatın, doktorlar ve insani yardım çalışanlarına yönelik suikastların gündeme geleceğini kaydetti.

"Gazze Mahkemesi" girişimi

Gazze Mahkemesi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kuruldu.

Bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan, insanlık ve vicdan mahkemesi olan "Gazze Mahkemesi", uzun hazırlık sürecinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk uluslararası toplantısını yaptı.

Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk'ın liderliğinde yürütülen projenin başkanlık heyetinde yine BM eski özel raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver gibi isimlerin yanı sıra Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green bulunuyor.

Mahkemenin önemli bileşenlerinden biri olan "mahkeme üyeleri" arasında dünyanın farklı bölgelerinden birçok tanınmış isim yer alıyor.

Bunlar arasında Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al Arian, Frank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan ve Victoria Brittain bulunuyor.

Halk vicdanına dayanan mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantısı Kasım 2024'te Londra'da ve ikinci ayağı da mayısta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Mahkeme, İsrail'in Gazze soykırımını ve Filistin halkına yönelik işlediği hak ihlallerini çok boyutlu inceleyerek gündeme taşımayı ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
