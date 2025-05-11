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Gazze'deki Sivil Savunma'dan Acil Yardım Çağrısı

Gazze'deki Sivil Savunma'dan Acil Yardım Çağrısı
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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, uluslararası kuruluşlara arama kurtarma araçlarının onarımı için acil motor yağı, akü ve lastik talebinde bulundu. Sivil savunma araçlarının yüzde 75'i yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı durumda.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, uluslararası kuruluşlara arama kurtarma araçlarının onarımı ve insani yardım çalışmalarının sürdürülebilmesi için bölgeye acilen motor yağı, akü ve lastik girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma araçları için ciddi düzeyde motor yağı, lastik ve akü sıkıntısı yaşandığı, jeneratör ve oksijen cihazlarının da son derece yetersiz olduğu kaydedildi.

Uluslararası kuruluşlara "sivil savunmaya ait araçların onarımı ve insani yardım çalışmalarının sürdürülebilmesi için bölgeye acilen motor yağı, akü ve lastik girişinin sağlanması adına acilen müdahale" çağrısında bulunuldu.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunmaya ait araçların yüzde 75'inin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Aydın - Güncel
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