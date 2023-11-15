Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi: (İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı...
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Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi: (İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı.
Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi: ( İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı
Kaynak: AA / Güncel