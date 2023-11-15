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Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi: (İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı...

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Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi: (İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi: ( İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskın) İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı

Kaynak: AA / Güncel

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