Gazze'deki Savaşın Bebeklere Etkisi: Yetersiz Tıbbi İmkanlar ve Artan Ölüm Oranı

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine doğru yaşanan zorunlu göçle birlikte Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin yenidoğan ünitesi prematüre bebeklerle dolarken, 3 bebeğin bir kuvöze konması ve yetersiz tıbbi imkanlar, bebek ölümlerinde artışa neden oluyor.

İsrail ordusunun yaklaşık 2 aydır kuzeydeki Gazze kentinde uyguladığı işgal planı neticesinde yüz binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyine ya da orta kesimlerine göç etmek zorunda kaldı. Bu durum 2 milyonu aşkın Filistinlinin, 365 kilometrekarelik küçük bir toprak parçası olan Gazze Şeridi'nin yüzde 15-20'si gibi daha da küçük bir parçasına sıkışmasına neden oldu.

Bu da uygulanan abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanan hastanelerin yükünü artırırken hastaların ve özellikle de bebeklerin hayatta kalma şansını azaltıyor.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yenidoğan ünitesinde yaşanan manzara, göçlerle birlikte kuvözlerde artan doluluk oranını gözler önüne seriyor.

Yenidoğan ünitesindeki doluluk nedeniyle anne ve babalar daha birkaç günlükken bebeklerini kaybediyor.

1 kuvözde 3 bebek

Nasır Hastanesi Yenidoğan ünitesinde çalışan kadın doktor Dalya Ahmed, İsrail ordusunun saldırıları ve sürgün emirleriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine göç eden insanların Nasır Hastanesi'ne geldiğini aktardı.

Ahmed, bebekleri tek bir kuvöze koymak zorunda kaldıklarını, az sayıdaki doktorun bu kadar çok bebeğe yetişemediğini, imkanlar doğrultusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastanenin yeni doğan ünitesi doktorlarından Esad Atiyye en-Nevaciha da son dönemde Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çok fazla göç aldıklarını ve güneyin artık yerinden edilenlerle dolu olduğunu vurguladı.

Yenidoğan ünitesinde çok fazla bebek ve özellikle de prematüre bebek bulunduğuna işaret eden Nevaciha, "2-3 bebeği bir kuvöze koymak zorunda kalıyoruz. Bu, bebekler için sağlıklı değil çünkü birbirlerine hastalık bulaştırma riski doğuyor." dedi.

"Erken doğum oranı arttıkça bebeklerin yaşama şansı da azalıyor"

Erken doğum ve prematüre bebek sayısında büyük bir artış gözlendiğine dikkati çeken Nevaciha, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

"Hamile kadınlar sürekli göçe ve savaşın stresine maruz kalıyor. Rutin kontrolleri yapılmıyor ve yetersiz beslenme sorunu yaşıyorlar. Kadınlar böyle durumlarda ya erken doğuruyor ya da düşük yapıyor. Erken doğum oranı arttıkça bebeklerin yaşama şansı da azalıyor."

Nevaciha, erken doğan bebeklerin ciğerlerinin gelişmemiş olduğunu ve bazı durumlarda suni solunum cihazına bağlamak zorunda kaldıklarını, bunun da bebeklerin hayatlarını kaybetme riskini artırdığını söyledi.

"Beklediğimiz acı sonu yaşadık, 3 günlük prematüre bir bebeği kaybettik"

Yenidoğan ünitesindeki doluluk oranının yüzde 200'e çıktığını vurgulayan Nevaciha, tıbbi yetersizlikler ve aşırı doluluk nedeniyle son olarak Şam Musabbih isimli 3 günlük prematüre bir bebeği kaybettiklerini dile getirdi.

Bebeğe birkaç kez resüsitasyon yaptıklarını, kalbinin düzenli çalışması için ilaç verdiklerini ancak kurtaramadıklarını anlatan doktor Nevaciha, "Beklediğimiz acı sonu yaşadık. Bunlar Gazze'deki savaşın sonuçları." diye konuştu.

3 aylık hamileyken göçe zorlandı, sadece ekmekle beslendi

Şam'ın babaannesi İnşirah Musabbih ise gelininin 3 aylık hamileyken göç etmek ve son zamanlarda da sadece ekmekle idare etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Torununun ciğerleri gelişmemiş bir şekilde dünyaya geldiğini anlatan acılı babaanne, "Bunların hepsi yeterli beslenememekten ve hamileyken yürüyerek göç etmekten kaynaklanıyor. (Gelinim) Doğum yaptıktan sonra da sadece ekmek ve felafil yiyebildi." diyerek Gazze'de yaşanan açlığa dikkati çekti.