Gazze'deki Saldırıların Yıkımı Sergilendi

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) ziyarete açıldı.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor.

AA foto muhabirlerinin objektiflerinden çıkan fotoğraf karelerini, üniversitedeki akademisyen, idari personel ve öğrenciler beğeniyle inceledi.

Sergiyi ziyaret eden öğrencilerden Gamze Soysal, AA muhabirine, fotoğrafların Gazze'de yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdiğini belirterek, "Filistin'de yaşananlar, gelişen dünyada yaşanmaması gereken olaylar. Bu tür savaşlarda en çok zarar görenlerin çocuklar olması üzücü." dedi.

Yusuf Aydın ise 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarda özellikle çocuklar ve yaşlıların zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Bir soykırım var. Kalbimizde yaşıyoruz bu acıyı. Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz ama dünyanın adım atması gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

NEVÜ Kariyer Merkezi Müdürü Toprak Keskin, Filistin'deki gelişmeleri sürekli takip ettiğini, İsrail'in saldırılarından dolayı yaşanan dramı üzücü bulduğunu kaydetti.

Savaşın bir an önce durmasını dileyen Keskin, "Her fotoğrafın karşısında insanın içi sızlıyor. Gazeteci arkadaşların bu vahşeti tüm insanlara göstermiş olması önemli. İnşallah en kısa zamanda bu vahşeti hep birlikte durduracağız." diye konuştu.

AA foto muhabirlerinin fotoğrafları, NEVÜ'nün merkez ve ilçelerdeki bazı fakülte yerleşkelerinde de sergilenecek.