Gazze'deki Saldırılardan Etkilenen Çocuklar Zorlu Koşullarda Yaşıyor
Gazze'deki uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce çocuk, su, gıda ve hijyen sorunlarıyla boğuşarak derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor.
GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'de aylardır süren İsrail saldırıları ve bombardımanları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce çocuk, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Su sıkıntısı, açlık, barınma ve hijyen sorunlarının yaşandığı bölgede bu koşullardan en çok çocuklar etkileniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel