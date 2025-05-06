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Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 52 Bin 615'e Yükseldi

Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 52 Bin 615'e Yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti. Can kayıplarının toplam 52 bin 615'e ulaştığı bildirilirken, yaralı sayısı ise 118 bin 752'ye çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 52 bin 615'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 48 ölü ve 142 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 507 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 711 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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