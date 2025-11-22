Haberler

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 69 Bin 733'e Yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarla can kaybı 69 bin 733'e ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılar sonrası toplam yaralı sayısı 170 bin 863 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 318 kişinin öldüğü, 788 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 733'e, yaralıların sayısının 170 bin 863'e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek 14 Kasım ile 21 kasım tarihleri ??arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 180 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
