Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 56 Bini Geçti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 56 bin 77'ye ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, yaralılara ve yaşamını yitirenlere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 56 bin 77'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 cenaze ve 289 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 759 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 bin 807 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 56 bin 77'ye, yaralıların sayısının da 131 bin 848'e yükseldiği bildirildi.

Yardım bekleyenlere yönelik saldırılar

Açıklamada ayrıca Gazze'de yardım dağıtım merkezleri yakınlarında son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 197 kişinin yaralandığı da aktarıldı.

Son verilerle 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 516'ya yükseldiği, en az 3 bin 799 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.??????

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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