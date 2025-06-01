Gazze'deki Saldırılarda 49 Ölü, 305 Yaralı

Gazze'deki Saldırılarda 49 Ölü, 305 Yaralı
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Gazze'de, İsrail ordusunun insani yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda son bir haftada 49 kişinin hayatını kaybettiği, 305'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Filistinli yetkililer, bu merkezlerin gerçek birer ölüm tuzağına dönüştüğünü vurguladı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda bir haftada 49 kişinin öldüğünü, 305'ten fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Söz konusu bölgelerdeki sözde "yardım dağıtım" sürecinde sivillere yönelik saldırıların bilançosunun ağırlaştığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı."

Açıklamada, İsrail ordusunun ve bir Amerikan şirketinin işbirliğiyle "insani yardım" adı altında kurulan bu dağıtım merkezlerinin gerçekte siviller için ölüm tuzağına dönüştüğü vurgulandı.

Söz konusu yardım dağıtım merkezlerine 27 Mayıs sonrası düzenlenen saldırılarda daha önce de 17 kişinin öldüğü, 73 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Filistinli yetkililer, Netzarim ve Refah bölgelerindeki yardım noktalarının "insani yardım" adı altında ölüm tuzaklarına dönüştüğünü, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguluyor. Son haftalarda bu bölgelerde benzer saldırılar sık sık yaşanıyor.

Filistin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, uluslararası topluma "harekete geçilmesi ve güvenli insani koridorların açılması için acil müdahale" çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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